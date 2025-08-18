Нижнекамец отдал мошенникам 800 тыс., поверив в «проверку ФСБ»

Аферисты вышли на нижнекамца через мессенджер, представившись сотрудниками ФСБ. Ему сообщили о «проверке» на его бывшей работе и «утечке информации»

Фото: Артем Дергунов

Житель Нижнекамска лишился более 800 тыс. рублей, став жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Мужчину убедили оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет», сообщили в пресс-службе МВД республики.

Аферисты вышли на нижнекамца через мессенджер, представившись сотрудниками ФСБ. Ему сообщили о «проверке» на его бывшей работе и «утечке информации». После этого позвонили и заявили о его «причастности к финансированию Украины».

Затем в дело вступила лжесотрудница Росфинмониторинга. Она убедила мужчину «обнулить» платежи, оформив кредит на 800 тыс. рублей якобы на строительство в Набережных Челнах. Поверив, он снял деньги и перевел их через банкоматы на счета мошенников.

Обман раскрылся, когда мужчине сообщили об операциях в банке, в котором у него нет счетов.

Анастасия Фартыгина