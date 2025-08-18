Трамп планирует позвонить Путину после встречи с Зеленским и европейскими лидерами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину после своей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза.
Трамп подчеркнул, что этот звонок будет важным шагом в его дипломатической стратегии. Он считает, что общение с российским лидером может помочь в разрешении текущих конфликтов и укреплении международных отношений.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласен провести выборы президента, но только после достижения мирного соглашения.
