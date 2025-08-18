Трамп планирует позвонить Путину после встречи с Зеленским и европейскими лидерами

Трамп подчеркнул, что этот звонок будет важным шагом в его дипломатической стратегии

Фото: пресс-служба Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину после своей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза.

Он считает, что общение с российским лидером может помочь в разрешении текущих конфликтов и укреплении международных отношений.



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласен провести выборы президента, но только после достижения мирного соглашения.

Анастасия Фартыгина