Зеленский готов провести выборы, но только после прекращения огня
Зеленский напомнил, что его полномочия истекли 21 мая 2024 года, однако из-за продолжающихся боевых действий он не может организовать выборы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласен провести выборы президента, но только после достижения мирного соглашения. Об этом он заявил в ответ на вопросы журналистов во время визита в Белый дом.
Зеленский напомнил, что его полномочия истекли 21 мая 2024 года, однако из-за продолжающихся боевых действий он не может организовать выборы. По украинской Конституции, в условиях конфликта можно проводить только парламентские выборы, а президентские — нет.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня станет решающим днем для Украины. Он отметил, что либо будет достигнута сделка, либо поддержка Киева со стороны США прекратится.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».