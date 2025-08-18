Новости общества

Зеленский готов провести выборы, но только после прекращения огня

20:48, 18.08.2025

Зеленский напомнил, что его полномочия истекли 21 мая 2024 года, однако из-за продолжающихся боевых действий он не может организовать выборы

Фото: скриншот видео reuters.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласен провести выборы президента, но только после достижения мирного соглашения. Об этом он заявил в ответ на вопросы журналистов во время визита в Белый дом.

Зеленский напомнил, что его полномочия истекли 21 мая 2024 года, однако из-за продолжающихся боевых действий он не может организовать выборы. По украинской Конституции, в условиях конфликта можно проводить только парламентские выборы, а президентские — нет.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня станет решающим днем для Украины. Он отметил, что либо будет достигнута сделка, либо поддержка Киева со стороны США прекратится.

Анастасия Фартыгина

