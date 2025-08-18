Новости общества

10:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане пожарные за сутки ликвидировали шесть пожаров

08:49, 18.08.2025

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано

В Татарстане пожарные за сутки ликвидировали шесть пожаров
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки, 17 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали шесть пожаров, из которых три произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Согласно информации, за сутки пожарные:

  • совершили девять выездов по ложным вызовам;
  • шесть раз выезжали для взаимодействия с другими службами;
  • пять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано. Позавчера вблизи деревни Мещеряково Буинского района утонул мужчина.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также