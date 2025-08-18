В Татарстане пожарные за сутки ликвидировали шесть пожаров
На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано
За прошедшие сутки, 17 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали шесть пожаров, из которых три произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Согласно информации, за сутки пожарные:
- совершили девять выездов по ложным вызовам;
- шесть раз выезжали для взаимодействия с другими службами;
- пять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано. Позавчера вблизи деревни Мещеряково Буинского района утонул мужчина.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».