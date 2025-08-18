В Татарстане пожарные за сутки ликвидировали шесть пожаров

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки, 17 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали шесть пожаров, из которых три произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Согласно информации, за сутки пожарные:

совершили девять выездов по ложным вызовам;

шесть раз выезжали для взаимодействия с другими службами;

пять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано. Позавчера вблизи деревни Мещеряково Буинского района утонул мужчина.

Рената Валеева