Столица Татарстана прирастет «умными светофорами» благодаря нацпроекту

Модернизация проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В столице Татарстана продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем. В этом году к автоматизированной системе управления дорожным движением подключат еще 13 светофоров. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в казанском исполкоме.

Модернизация проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент 242 из 515 светофоров города уже функционируют в адаптивном режиме, включенные в единую систему управления.

Комплексная безопасность на дорогах обеспечивается современной техникой: 783 детектора транспорта и 333 камеры видеонаблюдения. В городе работают 42 проекционных перехода, 35 светофоров оборудованы специальными устройствами голосового сопровождения «Триоль» для слабовидящих людей.

В этом году запланирован ремонт 12 дорожных участков общей протяженностью около 7 километров. предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Помимо этого, одним из приоритетных направлений остается дорожный ремонт. В этом году запланирован ремонт 12 дорожных участков общей протяженностью около 7 километров. Объем финансирования составляет 1 миллиард рублей.

Также в Казани ремонтируются Романовский мост через Булак (готовность — 40%) и путепровод на улице Достоевского (60% готовности), ведется строительство Вознесенского тракта и реконструкция Горьковского шоссе.

Помимо этого, в Татарстане в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют дорогу в Высокогорском районе.

Наталья Жирнова