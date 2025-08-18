В Татарстане по нацпроекту ремонтируют дорогу в Высокогорском районе на 124,3 млн рублей

Работы ведутся на трех участках

В Высокогорском районе Татарстана в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт автодороги Каменка — Дубъязы — Большая Атня. Общий объем финансирования проекта составляет 124,3 млн рублей, из которых 98,2 млн выделено из федерального бюджета, а 26,1 млн — из республиканского. Об этом сообщили в Минтрансе республике.

Работы ведутся на трех участках общей протяженностью 5,5 км: км 2,9 — км 4,6, км 15,1 — км 15,8 и км 16,8 — км 19,9. После завершения ремонта дорога будет соответствовать IV технической категории.

В настоящее время дорожные службы активно занимаются устройством съездов и укреплением обочин асфальтогранулятом.

В Муслюмовском районе Татарстана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется капремонт моста через реку Ик на автомобильной дороге Актаныш — Муслюмово.



Рената Валеева