Инфляция в Татарстане: цены в июле выросли на 0,71%

Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные компоненты, составил 100,32% к предыдущему месяцу

Фото: Артем Дергунов

По данным Татарстанстата, в июле 2025 года зафиксирован умеренный рост потребительских цен. Индекс потребительских цен составил 100,71% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом с начала года цены выросли на 4,97%, а за год (к июлю 2024) рост составил 10,39%.

Примечательно, что динамика цен демонстрирует разнонаправленное движение по различным категориям товаров и услуг. В то время как общий индекс показывает рост, стоимость товаров в целом снизилась на 0,24%. Особенно заметно подешевела плодоовощная продукция — на 6,83%. При этом продовольственные товары в целом снизились в цене на 0,46%.

Непродовольственные товары практически не изменились в цене, продемонстрировав рост всего в 0,01%. Основным драйвером роста общего индекса стали услуги, стоимость которых увеличилась на 3,01%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные компоненты, составил 100,32% к предыдущему месяцу.

Дмитрий Зайцев