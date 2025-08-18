В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
18 августа, ночью и днем 19 августа местами по республике и в Казани ожидаются грозы, сильный ветер 15—20 м/с, локально до 24 м/с, сильный дождь
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, ожидающихся на территории региона и в Казани.
Во второй половине дня 18 августа, ночью и днем 19 августа местами по республике и в Казани ожидаются грозы, сильный ветер 15—20 м/с, локально до 24 м/с, сильный дождь и ливни, град.
