Новости общества

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

12:05, 18.08.2025

18 августа, ночью и днем 19 августа местами по республике и в Казани ожидаются грозы, сильный ветер 15—20 м/с, локально до 24 м/с, сильный дождь

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
Фото: Дарья Пинегина

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, ожидающихся на территории региона и в Казани.

Во второй половине дня 18 августа, ночью и днем 19 августа местами по республике и в Казани ожидаются грозы, сильный ветер 15—20 м/с, локально до 24 м/с, сильный дождь и ливни, град.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также