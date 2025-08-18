Татарстан намерен развивать туризм с Синьцзян-Уйгурским районом

Регион также хочет возобновить прямой рейс Казань — Урумчи

Фото: Рената Валеева

Татарстан заинтересован в развитии туристических связей с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) Китая и планирует возобновление прямого авиасообщения между Казанью и административным центром СУАР, Урумчи. Об этом сообщил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов на международном форуме «Ростки» в Казани.

— Для нас Китай как партнер для развития туристических связей — это номер один. У нас в свое время был прямой рейс Урумчи — Казань, летал туристический чартер. Мы на нем привезли достаточно большое количество туристов из Синьцзян-Уйгурского района. Потенциал огромный — там живет около 25 млн человек. Это самый ближайший район к Татарстану, до него лететь всего лишь 5 часов, — цитирует Иванова ТАСС.

По словам главы Госкомитета, восстановление прямого авиарейса откроет новые возможности для развития взаимного туризма, привлекая больше китайских туристов в Татарстан и предоставляя жителям республики удобный транспортный узел для путешествий по Китаю и странам Азии.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Иванов отметил, что татарстанские туристы проявляют особый интерес к таким направлениям, как Чунцин, Чэнду, Шанхай, Пекин и Хайнань, а также к южным регионам Китая с их уникальными природными заповедниками и культурными объектами.

Международный форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18—19 августа и объединяет порядка 10 тысяч участников.

Рената Валеева