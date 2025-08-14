Мединский: Украина приняла лишь двоих из списка в 1000 военнослужащих, от которых ранее отказывалась

Он добавил с иронией: «Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали»

Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина в ходе обмена военнопленными приняла лишь двух солдат из ранее опубликованного списка в 1 000 военнослужащих ВСУ, от которых Киев ранее отказывался. Об этом Мединский сообщил в своем телеграм-канале.

— Из 1 000 пленных вэсэушников..., которые обращались к [Владимиру] Зеленскому, украинская сторона приняла лишь 2 (два) чел.: 1. Бойчук Александр Вячеславович 14.10.1976; 2. Федоренко Владимир Викторович 16.02.1982, — написал Мединский.

Он также добавил с иронией: «Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали».

Ранее Минобороны сообщило, что в результате обмена с подконтрольной Украине территории были возвращены 84 российских военнослужащих в обмен на передачу украинской стороне аналогичного количества украинских военнопленных.

Рената Валеева