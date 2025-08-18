Новости общества

Десять машиностроительных компаний из Китая нацелены на локализацию производства в ОЭЗ «Алабуга»

13:32, 18.08.2025

Машиностроение занимает значительную долю в структуре экспорта из КНР в Россию, составляя около 70% от общего объема

Фото: Реальное время

Десять ведущих машиностроительных компаний Китая заявили о намерении изучить возможности по локализации своей продукции в ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщил руководитель Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (CCCME) Го Куйлун на заседании форума «РОСТКИ: Россия-Китай» в Казани.

По словам руководителя CCCME, машиностроение занимает значительную долю в структуре экспорта из КНР в Россию, составляя около 70% от общего объема. Общий объем торговли между двумя странами в 2024 году достиг впечатляющей отметки в $224 млрд.

Напомним, в Казани планируют организовать сборку экскаваторов двух китайских производителей с последующей локализацией производства.

Общество Татарстан

