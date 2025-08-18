В Казани планируют организовать сборку китайских экскаваторов с перспективой локализации производства

Компания «Таурус моторс» подписала соответствующие меморандумы о сотрудничестве с двумя китайскими компаниями

Фото: Руслан Ишмухаметов

Сборку экскаваторов двух китайских производителей с последующей локализацией производства планируют организовать в Казани. Об этом сообщил гендиректор компании «Таурус моторс», член совета Торгово-промышленной палаты Татарстана, президент Союза организаций в сфере вторичной цветной металлургии «Вторцветмет» Александр Шепелев в рамках III Международного форума «РОСТКИ».

— Мы хотим локализовать сборочное производство экскаваторов с перспективой локализации производства в России. Мы сможем создать компетенции, которые позволят нарастить продажи в будущем, — цитирует Шепелева ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Компания «Таурус моторс» подписала соответствующие меморандумы о сотрудничестве с двумя китайскими компаниями, специализирующимися на производстве тяжелой строительной техники.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18—19 августа.

Рената Валеева