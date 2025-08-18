Магнитная буря накроет Землю 19 августа, возможны полярные сияния

Предыдущая магнитная буря сопоставимой силы наблюдалась 8—9 августа

Фото: Динар Фатыхов

Вторая с начала месяца магнитная буря ожидается на Земле 19 августа и может продлиться один-два дня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, воздействие на магнитное поле Земли окажет новая корональная солнечная дыра, вызывающая магнитные бури среднего уровня. Пик активности прогнозируется на вторник, 19 августа, когда геомагнитная обстановка станет крайне нестабильной.

Специалисты отмечают, что темная структура размером около полумиллиона километров занимает значительную часть солнечного диска и является источником высокоскоростного солнечного ветра. Ожидается, что его скорость вблизи Земли уже со второй половины понедельника возрастет с нынешних 300 до 800—900 км/с.

Предыдущая магнитная буря сопоставимой силы наблюдалась 8—9 августа. Тогда в северо-восточных районах России можно было наблюдать полярные сияния. Вероятность появления полярных сияний также повышена в ночь с 19 на 20 августа, в том числе на территории европейской части страны.

Вчера ученые сообщили о резком снижении числа пятен на Солнце.

Рената Валеева