Ученые: число солнечных пятен резко сократилось

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о резком снижении числа пятен на Солнце. По данным ученых, видимая с Земли сторона Солнца практически полностью лишилась пятен. Аналогичная ситуация, по всей видимости, происходит и на обратной стороне звезды.

— Строго говоря, пятна все еще присутствуют, но уменьшились настолько, что впору загадывать детские загадки: «найди на картинке все девять областей с пятнами». Глазом при поверхностном осмотре больше четырех найти не получается, да и те еле видны. И это на высокоточных космических снимках. На любительских фотографиях с Земли звезда, скорее всего, кажется сейчас полностью чистой, — отмечают в лаборатории.

Снижение количества пятен, как правило, влечет за собой уменьшение вспышечной активности. По прогнозам, к началу следующей недели число солнечных вспышек может упасть до нуля. Эта новость порадует метеозависимых людей, но огорчит радиолюбителей, для которых солнечные вспышки являются источником энергии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако радость метеозависимых будет недолгой: уже со вторника ожидаются геомагнитные бури из-за приближения корональной дыры. Ситуация пока нестабильная, и прогноз будет уточнен завтра.

— Дыра сейчас быстро меняется, и ситуация пока плавает, — комментируют ученые.

15 августа сообщалось, что на Солнце формируется крупная корональная дыра, обращенная к Земле.

Рената Валеева