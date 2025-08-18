Руслан Касымов возглавил «Казанские электрические сети»

До назначения на новую должность Касымов работал в сетевой компании «Чистопольские электрические сети»

Руслан Касымов назначен руководителем АО «Казанские электрические сети». О кадровом решении сегодня объявил мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

До назначения на новую должность Касымов работал в сетевой компании «Чистопольские электрические сети», где прошел путь от инженера до руководителя.



Метшин особо подчеркнул значимость предприятия, отметив, что благодаря его работе удалось обеспечить надежное электроснабжение в период подготовки и проведения Универсиады, а также других крупных международных событий.

Обращаясь к новому руководителю, Метшин выразил уверенность в его профессионализме и пожелал успехов в непростой, но крайне ответственной работе. Мэр также подчеркнул связь Руслана Касымова с Казанью:

— Руслан Ильдусович, пусть Казань станет для вас по-настоящему родным городом. Тем более вы здесь учились. Желаем успешной работы на благо всех жителей столицы, — сказал он.

Рената Валеева