В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в лагере

Несколько несовершеннолетних и пятеро вожатых обратились за медпомощью с признаками отравления, после чего были госпитализированы

Стерлитамакским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Башкортостану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ в связи с массовым отравлением детей и взрослых в детском лагере Стерлибашевского района. Об этом сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, несколько несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет и пятеро вожатых обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, после чего были госпитализированы. По данным следствия, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Планируется проведение судебных экспертиз. Допрашиваются руководство и сотрудники лагеря, отдыхающие и другие свидетели.



Рената Валеева