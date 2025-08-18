«Татнефть» рекомендовала дивиденды за первое полугодие в размере 14,35 рубля на акцию

Рекомендованный размер дивидендов оказался ниже ожиданий аналитиков

Фото: Максим Платонов

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 14,35 рубля на акцию. Решение было принято на заочном заседании, состоявшемся 15 августа, пишет «Интерфакс».

Однако рекомендованный размер дивидендов оказался ниже ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз, сформированный после публикации отчетности по РСБУ, предполагал выплату в размере 21,5 рубля на акцию.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, назначено на 24 сентября и пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать в собрании, закрывается 30 августа. Запасная дата проведения собрания, на случай отсутствия кворума, назначена на 30 сентября.

Напомним, что чистая прибыль компании «Татнефть» по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 37,29 млрд рублей. Это на 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева