Число жертв ЧП в Рязанской области возросло до 20, пострадали 134 человека

Еще 103 человека получают амбулаторную помощь

Число погибших в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего 15 августа на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, возросло до 20 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По состоянию на 07:00 мск 18 августа пострадали 134 человека, из которых 31 пациент находится на стационарном лечении в больницах Рязани и Москвы. Еще 103 человека получают амбулаторную помощь.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 135 пострадавших.

В оперативном штабе подчеркнули, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Рената Валеева