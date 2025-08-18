Новости общества

Число жертв ЧП в Рязанской области возросло до 20, пострадали 134 человека

10:03, 18.08.2025

Еще 103 человека получают амбулаторную помощь

Фото: взято с канала МЧС России

Число погибших в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего 15 августа на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, возросло до 20 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По состоянию на 07:00 мск 18 августа пострадали 134 человека, из которых 31 пациент находится на стационарном лечении в больницах Рязани и Москвы. Еще 103 человека получают амбулаторную помощь.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 135 пострадавших.

В оперативном штабе подчеркнули, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Рената Валеева

