Генпрокуратура признала немецкий фонд EVZ* нежелательной организацией

Фонд был создан в Германии для выплаты компенсаций жертвам нацистских преступлений в годы ВОВ

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)*, сообщает пресс-служба ведомства.

Фонд EVZ* был создан в Германии для выплаты компенсаций жертвам нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны через партнерские организации.

Однако, как отмечает Генпрокуратура, с начала СВО на Украине организация заняла политически ангажированную антироссийскую позицию. Фонд распространял призывы к поддержке Украины и организовывал сбор пожертвований. Руководство EVZ* также сформировало дополнительный «бюджет солидарности» для нужд киевского режима.

В релизе подчеркивается, что с 2024 года фонд прекратил финансирование программы в России, которая была направлена на поддержку родственников жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности РФ, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии.

Рената Валеева