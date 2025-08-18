Татарстан получит федеральное софинансирование на реализацию нацпроектов до 2028 года
Уровень федерального участия на 2026 год составит 73%
Минфин утвердил предельные уровни софинансирования из федерального бюджета для Татарстана на 2026—2028 годы. Соответствующее распоряжение правительства России было подписано 25 июля, пишет пресс-служба Министерства финансов.
Согласно документу, для субсидий, направленных на софинансирование расходов, связанных с реализацией нацпроектов в Татарстане, установлены следующие уровни федерального участия:
- 2026 год — 73%,
- 2027 год — 67%,
- 2028 год — 61%.
Для прочих видов субсидий определены следующие предельные уровни софинансирования:
- 2026 год — 54%
- 2027 год — 49%,
- 2028 год — 44%.
На 1 августа в доход бюджета Татарстана из федерального бюджета поступили 37,1 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов.
