Без воды в Кировском районе Казани останутся 27 многоквартирных и 23 частных дома

Воды не будет с 09:00 19 августа до 09:00 20 августа

Фото: Динар Фатыхов

В связи с подключением жилого дома по улице Урицкого к централизованным сетям водоснабжения 19 и 20 августа 2025 года в Кировском районе Казани будет временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение затронет как многоквартирные, так и частные дома, расположенные по следующим адресам:

Адмиралтейская, 1, 5, 7, 9, 11

Архангельская, 14г, 21а/2 корп.2

Жуковка, 1, д.-2, 2 корп.1; 2в, 2 корп.2/21а; 4/34, 6/13, 12, 14

Иовлева, 7, 1/9, 3, 9, 10, 10 ст.2, 13

Кожевенная, 28, 30, 9/1, 10, 13/6, 14, 20, 20 корп.1, 34/4, 38, 38 корп.1; 46

Кызыл Армейская, 2, 4, 3/8, 3а, 5/25, 7, 8/16, 9, 9а, 10, 11, 12, 17/13, 17а/13, 23а, 23а корп.1, 27б

Клары Цеткин, 6/1, 14, 16, 16б

Красного Химика, 18, 6, 6а, 6а/1, 6а/2, 8, 9, 10, 11, 13/17, 16/8, 19, 19 корп.1

Мало-Московская, 26, 31, 32, 33, 37, 12, 14, 24а, 26а

Несмелова, 5, 7

Поселковая, 29, д.-5, 8/1, 8/3, 9, 19, 21, 23а, 25/5, 29а

Речная, 13, 3, 5

Серп и Молот, 4в

Урицкого, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 1, 4, 4 корп.1; 15

Широкая, 2, 7, 12, 14, 16, 18

Всего под отключение попадают 27 многоквартирных и 23 частных дома.

Рената Валеева