В Нижнекамском районе 19-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП

Женщина 1969 года рождения скончалась на месте

Вчера в Нижнекамском районе произошло ДТП, в котором погибла женщина. По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Audi.

Согласно информации ведомства, водитель Audi, 2006 года рождения, двигаясь по территории района, по предварительным данным, не учел сложные дорожно-метеорологические условия. Потеряв контроль над автомобилем, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась женщина, 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель Renault Logan скончалась на месте происшествия от полученных травм.



Рената Валеева