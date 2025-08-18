Новости общества

В Нижнекамском районе 19-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП

08:25, 18.08.2025

Женщина 1969 года рождения скончалась на месте

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Вчера в Нижнекамском районе произошло ДТП, в котором погибла женщина. По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Audi.

Согласно информации ведомства, водитель Audi, 2006 года рождения, двигаясь по территории района, по предварительным данным, не учел сложные дорожно-метеорологические условия. Потеряв контроль над автомобилем, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась женщина, 1969 года рождения.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В результате ДТП водитель Renault Logan скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Рената Валеева

