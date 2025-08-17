США заявили о достижении договоренности с Россией о гарантиях безопасности для Украины

Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф

США и Россия достигли договоренности о предоставлении Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Устава НАТО. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN, пишет РИА «Новости».

— Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить статью 5, например, защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу статьи 5, и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это, — сказал он, комментируя итоги саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

пресс-служба Белого дома

Статья 5 Устава НАТО предполагает коллективный ответ всех членов альянса, включая военный, в случае нападения на одно из государств-членов.

Уиткофф также сообщил, что на встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в понедельник будет обсуждаться вопрос территориального урегулирования конфликта.

— Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу, — прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению, — заявил он.

Спецпосланник подчеркнул, что решения о территориальных обменах и договоренностях с Россией должен принимать сам Киев. Именно для обсуждения этих вопросов Зеленский и европейские лидеры приедут в Белый дом на встречу с Трампом.

Рената Валеева