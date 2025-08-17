В Татарстане ожидаются грозы, град и сильный ветер 18 августа

Фото: Реальное время

ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории республики и в Казани 18 августа.

По данным РСЧС, в течение суток ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—17 м/с. Во второй половине дня и вечером 17 августа также вероятны грозы.

Ночью и днем 18 августа прогнозируется сильный ветер с порывами до 15—20 м/с, а также локально возможен град.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в следующие два дня, 18 и 19 августа, под влиянием западных циклонов ожидается умеренно теплая погода с дождями различной интенсивности. В отдельных районах прогнозируются грозы с возможными усилениями ветра и града. Дневная температура воздуха составит 27 градусов.

Рената Валеева