В выходные в Татарстане сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами

16 августа, с отходом циклона на восток, осадки сохранятся местами, преимущественно на востоке республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами, сильным ветром и градом в отдельных районах. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Сегодня днем, 14 августа, местами пройдут дожди, локально сильные, с грозами и сильным ветром, в отдельных районах с градом. Температура воздуха в полдень поднимется до 24 градусов.

В предстоящие сутки, 15 августа, в Татарстане сохранится неустойчивая погода с дождями, ночью местами с сильными; грозами и сильным ветром; также в отдельных районах возможен град. Минимальная температура воздуха ночью опустится до 11, днем составит от 20 до 25 градусов. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман.

16 августа, с отходом циклона на восток, осадки сохранятся местами, преимущественно на востоке республики. Ночью температура воздуха будет в пределах от 10 до 15, днем до 24 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

17 августа ночью вероятность осадков небольшая, температура опустится до 8 градусов. Днем, с приближением с запада атмосферного фронта очередного циклона, местами пройдет небольшой дождь, температура составит от 21 до 26 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в следующие два дня, 18 и 19 августа, под влиянием западных циклонов ожидается умеренно теплая погода с дождями различной интенсивности. В отдельных районах прогнозируются грозы, при грозах возможны усиления ветра и град. Дневная температура воздуха составит 27 градусов.

Рената Валеева