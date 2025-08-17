Shaman и Екатерина Мизулина внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*

Владельцы сайта обвиняют Дронова и Мизулину в открытой информационной поддержке СВО

Фото: Артем Дергунов

Певец и заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*, публикующего информацию о лицах, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Владельцы сайта обвиняют Дронова и Мизулину в открытой информационной поддержке СВО. Отмечается, что личная информация о них появилась на сайте еще весной 2023 года.

Shaman был внесен в список после его концертов в Донбассе и в Крыму, которые, по мнению авторов сайта, представляют угрозу национальной безопасности Украины. Мизулину обвиняют в «военной пропаганде».

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Ранее в базу внесли российскую певицу с украинскими корнями Анну Дзюбу, выступающую под сценическим псевдонимом Anna Asti.

«Миротворец»* — портал, созданный в 2014 году, публикует информацию о людях, которые, по мнению его создателей, угрожают нацбезопасности Украины. В России ресурс заблокирован по решению суда.

Рената Валеева