Shaman и Екатерина Мизулина внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*
Владельцы сайта обвиняют Дронова и Мизулину в открытой информационной поддержке СВО
Певец и заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*, публикующего информацию о лицах, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Владельцы сайта обвиняют Дронова и Мизулину в открытой информационной поддержке СВО. Отмечается, что личная информация о них появилась на сайте еще весной 2023 года.
Shaman был внесен в список после его концертов в Донбассе и в Крыму, которые, по мнению авторов сайта, представляют угрозу национальной безопасности Украины. Мизулину обвиняют в «военной пропаганде».
Ранее в базу внесли российскую певицу с украинскими корнями Анну Дзюбу, выступающую под сценическим псевдонимом Anna Asti.
«Миротворец»* — портал, созданный в 2014 году, публикует информацию о людях, которые, по мнению его создателей, угрожают нацбезопасности Украины. В России ресурс заблокирован по решению суда.
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
