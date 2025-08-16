К началу учебного года в Татарстане отремонтируют 213 объектов образования

Обновление дошкольных учреждений завершено на 98%

Фото: Динар Фатыхов

К началу учебного года в Татарстане отремонтируют 213 объектов образования. Работы будут вестись в рамках четырех республиканских и четырех федеральных программ. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса.

Обновление дошкольных учреждений завершено на 98%. Уже сданы девять объектов, всего ремонт был запланирован в 11-ти. Полностью закончен капремонт общеобразовательных организаций и реновация 74 школьных пищеблоков.

Что касается сферы здравоохранения, в этом году в перечень пошли 226 объектов. Досрочно завершено обновление 117 фельдшерско-акушерских пунктов. Менее 1% остается до окончания ремонта участковых больниц и амбулаторий. Реновация поликлиник выполнена на 99%, медицинских стационаров — на 71%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в Татарстане должны быть отремонтированы 27 объектов сферы «Культура», 21 объект сферы «Экология». Совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ обновляются 80 зданий. По линии Министерства внутренних дел сданы 26 объектов из 28-ми, Министерства по чрезвычайным ситуациям — четыре из пяти. В иные республиканские программы вошли еще 39 объектов.



Напомним, общее выполнение программы капремонта многоквартирных домов в Татарстане оценивается на 76%. Работы завершены в 255 зданиях.



Галия Гарифуллина