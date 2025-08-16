Минниханов о «Новой волне»: «Проведение такого мероприятия — это огромная работа»

Раис Татарстана поручил уделить безопасности особое внимание при организации августовских мероприятий

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить безопасности особое внимание при проведении августовских мероприятий, в том числе международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна».

— Конкурс проходит с 2022 года и является крупнейшим событием культурной жизни России и других стран. За годы существования конкурс стал одной из узнаваемых площадок современного музыкального пространства. Подготовка и проведение такого мероприятия — это огромная работа, — цитирует татарстанского лидера его пресс-служба.

Он напомнил и о других событиях, которые запланированы в республике на конец лета.

— На следующей неделе, 22 августа, по всей стране будет отмечаться День государственного флага России. Это праздник символизирует единство, гордость и любовь к Родине. Поручаю главам муниципальных образований оказать необходимое содействие в проведении все запланированных мероприятий, — сказал Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

18-19 августа в Казани состоятся третий международный форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» и форум «Ребус», а 20-21 августа — Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений».

В казанском этапе «Новой волны» планируется участие более 30 известных артистов российской эстрады. Среди заявленных звезд — Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Сергей Лазарев и многие другие.

Галия Гарифуллина