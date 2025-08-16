Президент России посетил Чукотку, возвращаясь с Аляски
Он провел рабочую встречу с губернатором округа Владиславом Кузнецовым
Президент России Владимир Путин посетил Чукотской автономный округ, возвращаясь с Аляски. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Там Путин провел рабочую встречу с губернатором округа Владиславом Кузнецовым, который рассказал об экономической и социальной ситуации в регионе.
Это второй визит российского лидера на Чукотку за все время работы на высших постах. В прошлый раз он посетил автономный округ в январе 2024 года.
Перед поездкой на Аляску Путин посетил Магадан. Он встретился с губернатором области Сергеем Носовым и принял участие в совещании о ходе реализации мастер-плана развития города.
