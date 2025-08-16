Президент России посетил Чукотку, возвращаясь с Аляски

Он провел рабочую встречу с губернатором округа Владиславом Кузнецовым

Президент России Владимир Путин посетил Чукотской автономный округ, возвращаясь с Аляски. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там Путин провел рабочую встречу с губернатором округа Владиславом Кузнецовым, который рассказал об экономической и социальной ситуации в регионе.

Это второй визит российского лидера на Чукотку за все время работы на высших постах. В прошлый раз он посетил автономный округ в январе 2024 года.

Перед поездкой на Аляску Путин посетил Магадан. Он встретился с губернатором области Сергеем Носовым и принял участие в совещании о ходе реализации мастер-плана развития города.

Галия Гарифуллина