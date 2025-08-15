Путин посетил Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин посетил Магадан с рабочей поездкой, после завершения которой он направится на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В Магадане Путин провел встречу с губернатором области Сергеем Носовым и принял участие в совещании о ходе реализации мастер-плана развития города.

— Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города, — цитирует Путина РИА «Новости».

В рамках визита президент лично осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», открытый в 2023 году и построенный по его поручению. Ему продемонстрировали особенности комплекса и рассказали об условиях для занятий спортом.

Путин также посетил уникальный завод по производству капсул омега-3 в Магадане.

На совещании по развитию Магадана президент поручил министру строительства РФ Иреку Файзулину устранить формальности, препятствующие строительству новой инфекционной больницы в регионе. Губернатор Носов сообщил, что проектно-сметная документация готова, однако начало госэкспертизы невозможно из-за неопределенности с источником финансирования.

Завершая поездку, Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба», символизирующему сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.

Рената Валеева