Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились

01:14, 16.08.2025

Они продлились почти три часа

Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились. Об этом сообщил Кремль.

СМИ сообщают, что журналистов рассаживают для пресс-конференции.

Что известно о первой за шесть лет встрече Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале «Реального времени».

Денис Петров

