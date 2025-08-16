Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились
Они продлились почти три часа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились. Об этом сообщил Кремль.
СМИ сообщают, что журналистов рассаживают для пресс-конференции.
Что известно о первой за шесть лет встрече Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале «Реального времени».
