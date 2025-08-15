Новости общества

Самолет Владимира Путина пересек границу США

19:29, 15.08.2025

Президент находится на территории США впервые с 2015 года

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR на Unsplash

Самолет президента России Владимира Путина пересек границу США, что знаменует первый визит российского лидера в страну с сентября 2015 года. Тогда Путин участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и провел встречу с президентом Бараком Обамой.

Этот визит станет восьмым посещением Штатов для Владимира Путина. С 2001 по 2007 год он посещал США практически ежегодно, за исключением 2006 года. Наиболее памятными стали поездки на ранчо президента Джорджа Буша-младшего в Техасе в ноябре 2001 года и июле 2007 года.

скриншот сайта flightradar24.com

Напомним, что Дмитрий Медведев, будучи президентом России, совершил шесть визитов в США. Во время своей последней поездки в июне 2010 года он завел аккаунт в Twitter, встретился со Стивом Джобсом и получил в подарок iPhone 4, а также пообщался с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

Сейчас за полетом президентского самолета в онлайн-режиме следят более 88 тыс. пользователей.

Переговоры пройдут 15 августа на Аляске. Саммит начнется со встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа тет-а-тет.

С российской стороны в саммите будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

Рената Валеева

