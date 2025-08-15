Саммит Путина и Трампа на Аляске продлится около 6—7 часов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа продлится в общей сложности порядка 6—7 часов из-за насыщенной программы. Об этом он заявил в комментарии Первому каналу.

Программа саммита включает в себя беседу тет-а-тет лидеров, которая, как ожидается, пройдет с участием помощников.

— Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию, — пояснил представитель Кремля.

Встреча президентов России и США пройдет на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, основное внимание на саммите будет уделено обсуждению украинского урегулирования. Кроме того, Путин и Трамп обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

