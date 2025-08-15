Новости общества

Инженер в Татарстане обвиняется в травмировании работника

18:24, 15.08.2025

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Фото: Динар Фатыхов

СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении ведущего инженера-технолога одного из предприятий, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью работника. Об этом сообщает пресс-служба.

По версии следствия, инженер-технолог, являясь ответственным за охрану труда, допустил нарушения правил безопасности при проведении работ. В результате 28 января оператор предприятия получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

