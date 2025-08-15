Транспортная прокуратура проверит субсидии на речные перевозки в ПФО

В 2024 году на поддержку перевозчиков в Нижегородской области, Татарстана и Чувашии было направлено 48,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку информации о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на субсидирование скоростных речных пассажирских перевозок на межрегиональных маршрутах в ПФО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для проверки стали материалы отчета Счетной палаты РФ о проверке бюджета Росморречфлота за 2024 год, выявившие ряд вопросов, связанных с использованием выделенных средств.

В 2024 году на поддержку перевозчиков в Нижегородской области, Татарстана и Чувашии было направлено 48,8 млн рублей. Крупнейшим получателем субсидий стала компания «Водолет», специализирующаяся на межрегиональных маршрутах, получившая 36 млн рублей. Помимо этого, компания получила 124 млн рублей на компенсацию операционных расходов и 111,3 млн рублей на лизинг судов, при этом ее билетная выручка составила 130 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно отчету Счетной палаты, перевозчики не выполнили плановые показатели по пассажиропотоку. Вместо запланированных 33,8 тысячи пассажиров было перевезено 33,2 тысячи человек, что на 624 меньше запланированного. Счетная палата особо отметила, что, несмотря на снижение плановых показателей по итогам сезона, объем господдержки для «Водолета» остался прежним.

Аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что общий объем субсидий для «Водолета» и других перевозчиков был завышен на 24,2 млн рублей из-за некорректных расчетов и отчетности. По результатам проверки Счетная палата потребовала устранить выявленные нарушения и направила заключение в Совфед и Госдуму.

Рената Валеева