На Увекском городище в Саратове нашли «близнеца» Болгарского базара

Оно датируется периодом с 1340-х по 1360-е годы

Археологи обнаружили фрагмент средневекового сооружения, предположительно, здания базара, на территории федерального памятника «Увекское городище» близ Саратова. Это открытие может свидетельствовать о единых принципах градостроительства в Золотой Орде, подобных тем, что применялись в Болгаре. Об этом сообщили на пресс-конференции в историческом парке «Россия — моя история» в Саратове.

— Отдельного внимания заслуживает обнаруженный нами фрагмент средневекового сооружения. Ряд признаков указывает на то, что это здание базара, существовавшего на этом месте в XIV веке, — заявил руководитель археологической экспедиции, Дмитрий Кубанкин.

Особую значимость находке придает ее схожесть с аналогичным сооружением, ранее обнаруженным только в Болгаре — столице Волжской Булгарии и важном городе Золотой Орды, расположенном на территории современного Татарстана. По словам Кубанкина, обнаружение подобного здания в Укеке может указывать на общепринятую практику строительства базаров по единому плану во многих золотоордынских городах.

Здание имело мощную кирпичную стену, с внутренней стороны которой, вероятно, располагались торговые лавки. Оно датируется периодом с 1340-х по 1360-е годы. Вокруг располагались ремесленные мастерские. Обнаружение 315 средневековых медных и серебряных монет вблизи здания подтверждает гипотезу о его функционировании в качестве базара.

Отметим, что в раскопках 2025 года на Увекском городище принимал участие Институт археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Татарстана.



