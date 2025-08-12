Писателя Дмитрия Быкова* объявили в международный розыск

На прошлой неделе Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России

Писателя Дмитрия Быкова*, заочно арестованного в России, объявили в международный розыск. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

В апреле 2024 года в отношении Быкова* открыли дело о распространении недостоверной информации об армии (статья 207.3 УК РФ). Также его обвинили в нарушении требований, установленных для лиц, включенных в реестр иностранных агентов (статья 330.1 УК РФ). В конце июля Быкова* внесли в базу федерального розыска. На прошлой неделе Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России.

Министерство юстиции внесло писателя в реестр иноагентов в июне 2022 года. После этого суд дважды оштрафовал Быкова* за отсутствие обязательной маркировки в публикациях. Оба раза суд применил часть 4 статьи 19.34 КоАП. Кроме того, в феврале 2024 года суд назначил Быкову* еще один штраф. Поводом стало его интервью с Борисом Гребенщиковым, размещенное на ютьюб-канале «Новой газеты Европа»**.



С конца 2023 года книги Быкова* перестали продавать в крупных книжных сетях. Издательство АСТ, магазины «Читай-город — Буквоед» и цифровая платформа «Литрес» убрали его из ассортимента. В нескольких регионах России его книги начали удалять из библиотек. В некоторых случаях их перевели в закрытый доступ, недоступный для обычных читателей.