Академия наук РТ объявила тендер на организацию масштабной научной недели

Стоимость контракта составляет около 10,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Академия наук Татарстана объявила о начале приема заявок на организацию научных мероприятий в рамках предстоящей научной недели KazanScienceWeek. Мероприятие запланировано на период с 22 по 26 сентября 2025 года в Казани. Об этом стало известно на портале госзакупок.

В рамках научной недели планируется проведение ряда значимых международных мероприятий. Организаторы анонсировали проведение крупной конференции по передовым лазерным технологиям, молодежной научной школы по когерентной оптике, специализированной конференции по магнитному резонансу. Кульминацией событий станет церемония вручения престижной премии имени Е.К. Завойского.

Тендерная документация предусматривает комплексный подход к организации мероприятий. Исполнитель контракта должен будет обеспечить не только организационную часть научных событий, но и полное техническое оснащение площадок проведения. Общая сумма госзакупки составляет почти 10,8 млн рублей.

Наталья Жирнова