Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов
Местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +14 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +19 до +24 градусов, в Казани — от +22 до +24 градусов.
