В Кайбицком районе Татарстана представили нового главу ОМВД

Им стал майор полиции Альберт Шафиев

Глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов представил нового руководителя ОМВД России по Кайбицкому району республики. Им стал майор полиции Альберт Шафиев, передает пресс-служба МВД по РТ.

По словам Дамира Сатретдинова, вся профессиональная карьера нового главы связана с районной полицией. Знание потенциала сотрудников и оперативной обстановки должно помочь ему в решении первоочередных оперативных задач, уверен министр.

Альберт Шафиев служит в ОВД с июля 2007 года. Прошел путь от участкового уполномоченного до начальника отделения. Ранее Шафиев занимал должность заместителя начальника отделения МВД России по Кайбицкому району.

Галия Гарифуллина