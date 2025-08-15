Новости общества

В Кайбицком районе Татарстана представили нового главу ОМВД

13:07, 15.08.2025

Им стал майор полиции Альберт Шафиев

В Кайбицком районе Татарстана представили нового главу ОМВД
Фото: предоставлено МВД по РТ

Глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов представил нового руководителя ОМВД России по Кайбицкому району республики. Им стал майор полиции Альберт Шафиев, передает пресс-служба МВД по РТ.

По словам Дамира Сатретдинова, вся профессиональная карьера нового главы связана с районной полицией. Знание потенциала сотрудников и оперативной обстановки должно помочь ему в решении первоочередных оперативных задач, уверен министр.

Альберт Шафиев служит в ОВД с июля 2007 года. Прошел путь от участкового уполномоченного до начальника отделения. Ранее Шафиев занимал должность заместителя начальника отделения МВД России по Кайбицкому району.

Галия Гарифуллина

