В Татарстане 24-летнего жителя Липецкой области задержали за поджог автомобиля

Ему предложили совершить преступление за оплату в одном из мессенджеров

В Татарстане полицейские задержали 24-летнего жителя Липецкой области за поджог автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Как сообщили в ведомстве, 38-летняя жительница Пестречинского района подала заявление о повреждении автомобиля Skoda Karoq.

— Заявительница рассказала, что неизвестный поджег ее иномарку, припаркованную во дворе одного из домой по улице Утямишевых. Материальный ущерб составил более 2 млн рублей, — говорится в публикации ведомства.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан при поддержке коллег из Липецкой области обнаружили злоумышленника. Он признался в содеянном и рассказал, что ему предложили поджечь автомобиль за оплату в одном из мессенджеров.

— В его обязанности входило самостоятельно выехать в Кукморский район Республики Татарстан и поджечь определенный автомобиль, вылив бензин в отверстие между капотом и лобовым стеклом. Парень, недолго думая, согласился выполнить криминальное задание. За выполненную «работу» ему обещали 120 тыс. рублей, а также покрыть расходы на поездку туда и обратно, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 33, ч.2 ст.167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Сейчас проводится работа по установлению заказчика и его сообщников.



Галия Гарифуллина