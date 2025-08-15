Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане снят

Об этом сообщили в приложении МЧС

Фото: скриншот приложения МЧС

Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане снят. Об этом сообщили в приложении МЧС.

Ограничения действовали в республике с 06.15. 15 августа их ввели четвертый раз за неделю. Информации об ограничении работа аэропортов Казани и Нижнекамска не поступало.



Днем ранее, 14 августа, аналогичные ограничения вводили в 05.31 утра. Тогда их сняли спустя пару часов — в 07.37.

Галия Гарифуллина