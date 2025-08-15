В Татарстане, 15 августа, введен режим «Беспилотная опасность»
Об ограничениях сообщает МЧС
Сегодня, 15 августа, на территории Татарстана введен режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление прислало МЧС России.
По данным ведомства, меры начали действовать в 06:15 утра.
Информации об ограничении работа аэропортов Казани и Нижнекамска не поступало.
Напомним, что днем ранее — 14 августа, аналогичные ограничения вводили в 05:31 утра. Тогда их сняли спустя пару часов — в 07:37
