Новости общества

06:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане, 15 августа, введен режим «Беспилотная опасность»

06:20, 15.08.2025

Об ограничениях сообщает МЧС

Сегодня, 15 августа, на территории Татарстана введен режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление прислало МЧС России.

По данным ведомства, меры начали действовать в 06:15 утра.

Информации об ограничении работа аэропортов Казани и Нижнекамска не поступало.

Напомним, что днем ранее — 14 августа, аналогичные ограничения вводили в 05:31 утра. Тогда их сняли спустя пару часов — в 07:37

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также