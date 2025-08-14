В Татарстане 14 августа введен режим «Беспилотная опасность»
Ограничения начали действовать с 05:31
В четверг, 11 августа, на территории Татарстана введен режиме «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России. Ограничения начали действовать с 05:31.
Отметим, что информации об изменении режима работы республиканских аэропортов со стороны Росавиации не поступало.
Ранее аналогичные меры безопасности вводили 12 августа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».