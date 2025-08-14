Новости общества

09:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 14 августа введен режим «Беспилотная опасность»

05:52, 14.08.2025

Ограничения начали действовать с 05:31

В четверг, 11 августа, на территории Татарстана введен режиме «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России. Ограничения начали действовать с 05:31.

Отметим, что информации об изменении режима работы республиканских аэропортов со стороны Росавиации не поступало.

Ранее аналогичные меры безопасности вводили 12 августа.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также