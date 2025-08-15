В Казани зафиксирован один из самых высоких темпов роста цен на новостройки

По данным ведущих аналитиков рынка, за последний год стоимость квадратного метра в Казани увеличилась на 18,7%, что входит в топ-3 среди российских мегаполисов

Фото: Динар Фатыхов

Рынок недвижимости в Татарстане демонстрирует заметный рост цен на жилье в новостройках. По данным ведущих аналитиков рынка, за последний год стоимость квадратного метра в Казани увеличилась на 18,7%, что входит в топ-3 среди российских мегаполисов. Об этом сообщают «Известия».

Общая динамика цен на первичном рынке показывает, что Казань уступает только Челябинску (18,9%) и опережает Омск (17,5%) по темпам роста стоимости жилья. В среднем по городам-миллионникам цены выросли на 10,3–13,8%.

Эксперты отмечают, что столь значительный рост цен в столице Татарстана обусловлен несколькими факторами:

увеличением спроса на новое жилье;

ростом стоимости строительных материалов;

удорожанием рабочей силы;

ограничением предложения на рынке.

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках крупных городов России достигла 188 тысяч рублей. При этом в годовом выражении цены выросли на 11,8%.

Специалисты прогнозируют, что снижение цен на жилье в ближайшей перспективе маловероятно. Даже при возможном смягчении денежно-кредитной политики высокий спрос может привести к дальнейшему росту стоимости квадратного метра.

На рынке недвижимости Татарстана продолжается тенденция к постепенному уменьшению проектов массового строительства, что также влияет на ценовую динамику. Девелоперы все чаще ориентируются на более высокие сегменты жилья.

Дмитрий Зайцев