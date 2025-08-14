Тренер «Нефтехимика» Гришин отреагировал на крупное поражение от «Ак Барса»

В основное время нижнекамцы проиграли сопернику со счетом 1:4

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил игру команды после поражения от «Ак Барса» в контрольном матче в Казани. Основное время встречи завершилось победой казанцев со счетом 4:1. В овертайме хозяева забросили еще одну шайбу.

Гришин уверен, что хоккеисты «Нефтехимика» пока привыкают к требованиям нового тренерского штаба.

— Интересная, подвижная, летняя игра с большим количеством моментов. Проиграли, но пока команда привыкает к тренерскому штабу, к новым требованиям и упражнениям. Все команды, с которыми я начинаю работать, тяжеловато втягиваются, но спустя какое-то время результаты нашей работы уже видны на льду. Сегодня мы видели нужные отрезки, за которые должны зацепиться. И исправить ошибки, которые привели к пропущенным голам, — сказал Гришин.

предоставлено ВХЛ

В составе «Нефтехимика» единственную шайбу в игре с «Ак Барсом» забросил Никита Хоружев. В первом предсезонном матче нижнекамская команда обыграла «Челны» со счетом 3:0. В том поединке нижнекамцы играли резервным составом.



Гришин возглавил «Нефтехимик» этим летом, сменив на посту главного тренера Олега Леонтьева.

Зульфат Шафигуллин