Депутаты попросили отменить платные звонки в авиакомпании

Авиакомпании должны предоставлять бесплатную линию связи для консультирования по вопросам, связанным с уже купленными билетами

Фото: Артем Дергунов

Депутаты от партии «Новые люди» обратились к главе Минтранса Андрею Никитину с предложением запретить авиакомпаниям взимать плату за звонки в службу поддержки по вопросам приобретенных авиабилетов. Об этом пишет РИА «Новости».

Они считают, что авиакомпании должны предоставлять бесплатную линию связи для консультирования по вопросам, связанным с уже купленными билетами.

— Считаем целесообразным законодательно установить единый стандарт для информирования пассажиров. Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи, — говорится в обращении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению авторов инициативы, взимание платы за звонки в техподдержку создает необоснованную финансовую нагрузку на пассажиров, вынужденных решать проблемы, которые нередко возникают по вине самих авиакомпаний.

— На пассажиров перекладывается необоснованная финансовая нагрузка за решение проблем, нередко возникающих в том числе по вине самой авиакомпании, — подчеркивается в документе.

Депутаты просят министра транспорта оценить целесообразность введения данной нормы и — в случае поддержки — поручить профильным департаментам проработать соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила.

Рената Валеева