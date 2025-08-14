Депутаты попросили отменить платные звонки в авиакомпании
Авиакомпании должны предоставлять бесплатную линию связи для консультирования по вопросам, связанным с уже купленными билетами
Депутаты от партии «Новые люди» обратились к главе Минтранса Андрею Никитину с предложением запретить авиакомпаниям взимать плату за звонки в службу поддержки по вопросам приобретенных авиабилетов. Об этом пишет РИА «Новости».
Они считают, что авиакомпании должны предоставлять бесплатную линию связи для консультирования по вопросам, связанным с уже купленными билетами.
— Считаем целесообразным законодательно установить единый стандарт для информирования пассажиров. Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи, — говорится в обращении.
По мнению авторов инициативы, взимание платы за звонки в техподдержку создает необоснованную финансовую нагрузку на пассажиров, вынужденных решать проблемы, которые нередко возникают по вине самих авиакомпаний.
— На пассажиров перекладывается необоснованная финансовая нагрузка за решение проблем, нередко возникающих в том числе по вине самой авиакомпании, — подчеркивается в документе.
Депутаты просят министра транспорта оценить целесообразность введения данной нормы и — в случае поддержки — поручить профильным департаментам проработать соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила.
Вчера турецкая авиакомпания-лоукостер AJet ввела запрет на использование портативных зарядных устройств (пауэрбанков) во время полета.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».