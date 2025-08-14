«Ак Барс» объявил состав на товарищеский матч с «Нефтехимиком» в Казани

Встреча пройдет в рамках подготовки команд к сезону

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил состав на контрольный матч с «Нефтехимиком» в Казани. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

В воротах «Ак Барса» с первых минут сыграет Михаил Бердин, в составе выйдут новички Уайатт Калинюк, Брендон Байро и Михаил Фисенко.

Состав «Ак Барса»: Бердин; Лямкин — Миллер, Барабанов — Семенов — Терехов, Калинюк — Марченко, Пустозеров — Байро — Яшкин, Яруллин — Фальковский, Дыняк — Сафонов — Галимов, Лучевников — Журавлев, Кателевский — Фисенко — Бровкин.

В первом предсезонном матче «Ак Барс» обыграл в Альметьевске «Нефтяник» со счетом 4:3. «Нефтехимик» в первой игре «предсезонки» переиграл в Нижнекамске «Челны» — 3:0.

Зульфат Шафигуллин