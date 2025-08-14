Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, проходят реабилитацию в Беларуси
В видео один из военнослужащих обратился к близким, попросив тещу испечь блины
Минобороны опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися на родину в результате обмена пленными с Украиной по схеме «84 на 84», передает RT.
Российские военные проходят первоначальный медицинский осмотр и получают необходимую помощь. В настоящее время они находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается психологическая и медицинская поддержка.
В видео один из военнослужащих обратился к близким, попросив тещу испечь блины.
Сообщается, что все вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
В ведомстве отметили посреднические усилия Объединенных Арабских Эмиратов в организации гуманитарного обмена.
