Новости общества

16:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о грозе и граде

14:46, 14.08.2025

Прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с

Татарстанцев предупредили о грозе и граде
Фото: Динар Фатыхов

Вечером 14 августа, ночью и днем 15 августа на территории Татарстана местами ожидаются грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с. Возможен град, ночью локально сильный дождь, туман.

Вчера в центре Казани прошел дождь, сопровождавшийся градом. По данным сервиса «Яндекс Погода», дождь прекратится в течение часа, гроза — через 30 минут.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также