Татарстанцев предупредили о грозе и граде
Прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с
Вечером 14 августа, ночью и днем 15 августа на территории Татарстана местами ожидаются грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с. Возможен град, ночью локально сильный дождь, туман.
Вчера в центре Казани прошел дождь, сопровождавшийся градом. По данным сервиса «Яндекс Погода», дождь прекратится в течение часа, гроза — через 30 минут.
